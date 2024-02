Bayern Monaco, è bufera attorno a Tuchel. Spunta la clamorosa idea Mourinho

che costa la fuga delle Aspirine in vetta alla classifica di Bundesliga con un importante +5 nei confronti dei campioni uscenti.L’inviato ad andarsene da parte dei misteriosi contestatori segna il punto più basso nel rapporto tra il mondo Bayern e il suo allenatore, subentrato lo scorso 23 marzo all’attuale ct della Germania Julian Nagelsmann finendo per conquistare al fotofinish il titolo tedesco a danno del Borussia Dortmund. Perché con la sconfitta per mano del Lipsia nella finale di Supercoppa di agosto e con l’eliminazione in Coppa di Germania per mano del Saarbrucken - formazione di terza divisione - gli obiettivi stagionali stanno sfumando uno dietro l’altro., vero grande obiettivo della società dopo l’arrivo in estate di un pezzo da novanta come Harrye gli investimenti sostenuti anche nell’ultima finestra di mercato di gennaio (come l’acquisto dal Galatasaray per 30 milioni di euro più bonus del terzino francese Sacha Boey o l’arrivo sempre dal Tottenham di Erick Dier), e permangono delle speranze di tenere viva la corsa per il dodicesimo Meisterschale consecutivo a 13 giornate dal termine. Main vista del primo atto degli ottavi di Champions contro la Lazio di mercoledì 14 attraverso le parole del CEO Jan-Christian Dreesen,- la telecamera rotta da Leroy Sané è un esempio - ma anche nelle passate settimane ha mandato segnali di malessere, con riflessi di mercato, con Alphonso Davies e Joshua Kimmich.- La stampa tedesca ed in particolareesonerato dalla Roma lo scorso 16 gennaio dopo la sconfitta col Milan e che avrebbe addirittura iniziato a seguire un corso di tedesco nelle scorse settimane. La Bundesliga rimane uno dei pochi campionati tra i 5 top europei che lo Special One non ha ancora affrontato e vinto nella sua carriera ricca di trofei: in Serie A ha conquistato infatti due scudetti alla guida dell’Inter (2009 e 2010), in Premier League ha portato a casa il titolo tre volte col Chelsea (2005, 2006, 2015) e una Liga nel 2012 alla guida del Real Madrid. Rimarrebbe ovviamente anche la Ligue 1, dove però l’interesse manifestato in passato dal Paris Saint-Germain è ormai un lontano ricordo.