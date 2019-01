Arjen Robben ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con il Bayern Monaco, ma non per forza l'ultima della sua carriera. Su di lui da tempo si muove il Psv per provare a convincere il giocatore olandese ad un ritorno in patria. Ma l'ultima indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, parla di un possibile colpo da parte dell'Inter, con Beppe Marotta che proverà a prenderlo a zero, dopo essersi già assicurato Godin. Molto dipenderà dal piazzamento finale dei nerazzurri in campionato.