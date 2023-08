Harry Kane e il Bayern Monaco: una storia a rischio, che potrebbe anche non iniziare, anzi al momento i fatti portano a questo scenario. Secondo il Daily Mail, il Bayern ha presentato la sua offerta finale di 100 milioni di euro, chiedendo una rapida risoluzione della faccenda. Mossa a cui il presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha risposto volando negli Stati Uniti, senza dare al club tedesco alcuna considerazione.



FUTURO IN SCADENZA - Arrivati. questo punto, Kane potrebbe davvero restare al Tottenham e iniziare la stagione con gli Spurs, che la prossima settimana affronteranno il Brentford in occasione della prima gara di Premier League. Nel caso, rischierebbe di andarsene a parametro zero l'anno prossimo.



LA MOSSA DEL BAYERN - I tedeschi non hanno perso tempo e hanno deciso per un ritorno di fiamma su Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è il primo obiettivo in lizza per i bavaresi, che però devono battere la concorrenza del Chelsea, già in trattativa avanzata con la Juve per lo scambio Lukaku-Vlahovic.