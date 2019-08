Ormai conclusa la trattativa tra Bayern Monaco e Barcellona per Philippe Coutinho: la conferma arriva da Hasan Salihamidzic, ds del club tedesco, che a ZDF ha dichiarato: "Posso confermare che io e Karl-Heinz Rummenigge siamo stati a Barcellona e abbiamo raggiunto un accordo con il club, il giocatore e l'agente. Siamo molto felici di portare questo giocatore al Bayern". Il giocatore, da questa mattina, è già a Monaco: come mostrano le immagini di Sky Sports DE, il brasiliano è arrivato questa mattina in Baviera, pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern. Il giocatore vestirà la maglia numero 10.