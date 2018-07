Il Belgio domani giocherà il suo ottavo di finale contro il Giappone. Alla vigilia ha parlato capitan Eden Hazard: "Quando arrivi alla fase ad eliminazione diretta, ciò che conta è l'esperienza: noi ne abbiamo parecchia, la maggior parte di noi sono all'apice della propria carriera. Quattro anni fa calcavamo per la prima volta un palcoscenico importante, ora siamo più maturi- sugli avversari del sol levante- il Giappone è stato agevolato dalla questione delle ammonizioni, ma è un avversario di valore. Il Brasile? Noi non ci siamo ancora qualificati, loro neppure, perciò al momento non ha senso parlarne".