Bellanova saluta i tifosi: "Torino, sei stata casa"

da alcune ore non è più un calciatore delma è passato ufficialmente. Il terzino ha però voluto salutare e ringraziare i tifosi granata con un messaggio postato sul proprio profilo Instagram."È difficile scrivere qualcosa dopo aver provato delle emozioni così forti. Dopo un anno si conclude un percorso che mi ha visto crescere come uomo e come professionista, ed è per questo che voglio ringraziare tutti: i tifosi, i miei compagni di squadra, mister Juric e mister Vanoli, la società, tutto lo staff medico e i magazzinieri. Quando ci si sente a casa non c’è bisogno di molte parole, ci si capisce al volo.. Vi voglio bene, grazie di tutto. Torino, sei stata casa❤️ Raoul", ha scritto Bellanova.

Tanti i like e i messaggi di affetto ricevuti dai tifosi granata al post, ma tanti anche i messaggi lasciati da quelli che sono ormai i suoi ex compagni di squadra: da, sono molti coloro che hanno voluti salutare il terzino.