Calciomercato

Bellinazzo: "Oaktree ha dato certezze. Piano chiaro e non ci sono problemi di liquidità"

47 minuti fa



Il noto giornalista finanziario Marco Bellinazzo ha parlato a Radio 24 del momento economico dell'Inter dopo l'avvento del fondo Oaktree.



NON CI SONO PROBLEMI DI LIQUIDITA' - "Il fondo americano Oaktree ha dato la certezza che non ci sono problemi di liquidità, dentro però un equilibrio classico di entrate e uscite che tutti devono rispettare. Un altro tassello importante portato a termine è anche la campagna di rinnovi, che era molto importante. L’Inter è partita con un piano molto chiaro".



DOPPIONE IN OGNI RUOLO - "Marotta e Auslio sapevano da tempo di poter vincere lo scudetto e quindi che era necessario costruire una squadra con il doppione in ogni ruolo. I nerazzurri quest’anno avranno una stagione molto impegnativa, c’è stata una pianificazione come con Zielinski e Taremi. Loro due rientravano già nel progetto".