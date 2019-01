Il giocatore della Fiorentina Marco Benassi ha parlato dal ritiro di Malta, a nome di tutta la squadra, per ricordare Davide Astori nel giorno del proprio compleanno: "Veniamo da due giorni in cui stiamo lavorando tanto, ma ci vuole per mettere benzina nelle gambe perché non vogliamo sbagliare il prossimo appuntamento che per noi è importante. Compleanno Astori? Sarebbe stato più bello passarlo insieme a lui ma è sempre con noi anche se non c'è fisicamente. A nome della squadra gli facciamo gli auguri. Europa per lui? Portiamo avanti il suo percorso, come lo scorso anno. Se è più forte lo dirà il campo, Muriel è un grande acquisto, è arrivato da poco e da quello che abbiamo visto sta bene e ci darà una grossa mano. Coppa Italia? personalmente è sempre un'emozione giocare a Torino dopo tre anni passati lì. L'appuntamento poi è fondamentale per la squadra. La fiducia c'è, sappiamo quanto valiamo come gruppo e come persone ma certo dobbiamo fare meglio. Accoglienza ottima a Malta e mi ha colpito ma ci fa piacere l'affetto dei tifosi. Obiettivo Coppa? Partita dopo partita in Coppa, intanto portiamo a casa questa per poi giocarsi la prossima. Europa League? Serve più concretezza e lucidità negli ultimi metri, buttato via partite in cui avremmo meritato di più ma stiamo lavorando anche su questo".