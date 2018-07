Enrico Brignola, esterno classe '99, è stata una delle note liete del Benevento e ora si prepara a tornare in Serie A: dopo i contatti dei giorni scorsi è stato infatti raggiunto un accordo tra campani e Sassuolo per portarlo in neroverde, secondo quanto riporta GianlucaDiMarzio.com. Come contropartita sarà inserito Ricci e la trattativa si concluderà non appena l’esterno del Sassuolo si convincerà ad accettare la Serie B.