Luca Caldirola, difensore e capitano del Benevento, parla, a Sky Sport, dopo la vittoria in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria: "Non potevo chiedere di meglio, mai fatta doppietta in carriera. L'inizio perfetto, visto che è arrivata anche la vittoria. Abbiamo fatto tutto noi, dai gol presi a quelli fatti: presi 2 gol facili ma non ho mai avuto la sensazione di non riprenderla. Mi aspetto un Benevento come quello di oggi, con grinta per 90 minuti. Poi se sono più forti non avremo rimpianti".