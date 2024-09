Benevento-Foggia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Il, tra le candidate alla promozione in B, nella quinta giornata del Girone C di Serie C ospita unpartito invece a singhiozzo.Streghe capaci di vincere 3 partite su 4 in campionato finora, piazzandosi a ridosso della vetta di una classifica che invece vede i rossoneri a quota 5 dopo lo 0-0 ottenuto a Latina. Nell'ultimo turno, invece, per i sanniti vittoria esterna col Team Altamura (2-0).Tutto ciò che c'è da sapere su Benevento-Foggia: data e orario, le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.Benevento-Foggia andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (202) e Sky Sport (252) e sarà visibile in streaming utilizzando NOW e Sky Go.