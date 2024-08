Ilha ufficialmenteannunciato l'arrivo di Jacopotalentuoso centrocampista di proprietà dell', con un trasferimento a titolo temporaneo che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2025. Per il giovane mediano veneto, si tratta di una nuova tappa in una carriera che, finora, è stata segnata da alti e bassi, ma anche da significativi momenti di crescita.Da Riva, nato nel 2000 a Montebelluna, ha mostrato le sue qualità sin dai primi passi nel settore giovanile dell'Atalanta, una delle fucine più prolifiche del calcio italiano. Il suo debutto tra i professionisti è avvenuto nella stagione 2019/20, quando ha avuto l'opportunità di calcare il campo della Serie A, anche se solo per pochi minuti, in una sfida contro l'Inter. Un’esperienza ulteriormente arricchita da una manciata di minuti in Champions League, dove ha affrontato il Paris Saint-Germain, uno dei colossi del calcio europeo.

Dopo queste prime esperienze, Da Riva ha M iniziato un percorso nelle categorie inferiori, che lo ha visto protagonista in Serie B e C. Al Vicenza, nella stagione2020/21, ha mostrato lampi del suo potenziale, realizzando 3 gol e fornendo 2 assist in 17 presenze. Successivamente, la sua carriera è proseguita tra Spal, Como, Reggiana e Juve Stabia, dove ha continuato a collezionare presenze e ad accumulare esperienza, nonostante un infortunio che ne ha limitato il rendimento nell'ultima stagione.