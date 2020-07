Glik torna in Italia. Lunedì il difensore polacco del Monaco (ex Torino) sarà a Roma per le visite mediche e poi firmerà il contratto col Benevento. Sempre sulle tracce di Gervinho, che però il Parma non molla. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: "Gervinho è un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022. Se il Benevento lo vuole, deve venire a chiedercelo e bisogna vedere se Gervinho vorrà andare". Sempre secondo il Corriere dello Sport, supplemento di visite mediche per l'attaccante francese Loic Remy. In uscito lo svincolato Coda interessa a Bari e soprattutto Salernitana.