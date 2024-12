Benfica-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Dopo aver trovato il primo gol in Champions contro il Lille (pur inutile, firmato da Lucumi, nel 2-1 dei francesi) ilscenderà in campo nella “Catedral” del Da Luz di Lisbona a caccia dell’unico risultato che terrebbe vive le speranze di un passaggio del turno: la prima vittoria in questa edizione della Coppa. Dopo l’ottima figura fatta sul campo della Juventus dell’ex Thiago Motta, con grande rimpianto finale per essere stati acciuffati dal 2-2 di Mbangula, il Bologna si rituffa in Europa per l’ultima chance e per migliorare il misero punto conquistato in cinque gare. Ildi Lage, che a fine agosto ha preso il posto di Schmidt in panchina, ha nove punti come Bayern Monaco, Milan ed Atletico Madrid: con una vittoria per le Aquile è qualificazione matematica al prossimo turno.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Benfica - Bologna in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Benfica-Bologna: mercoledì 11 dicembre 2024: 21.00: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252: SkyGo, NOW: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kökcü; Di Maria, Pavlidis, Aktürkoglu.. Lage.

: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Iling-Junior; Castro.. Italiano- Sette vittorie nelle ultime otto gare tra Champions e campionato per il Benfica di Lage, che davanti si affida al sogno estivo rossoblù Pavlidis: al suo fianco “El Fideo” Di Maria e uno tra Aktürkoglu e Amdouni. Dubbi in difesa tra Araujo e il golden boy Antonio Silva, pezzo pregiato del mercato europeo. Italiano è in emergenza sulle fasce: out Orsolini, Karlsson e Dominguez sono fuori dalla lista Uefa e Odgaard ormai è considerato trequartista. Dovrebbero giocare Ndoye e Iling-Junior, difficoltà anche in difesa con Lykogiannis ancora verso il forfait e straordinari per Miranda. Dubbi in mediana, con Moro, Ferguson e Pobega per due maglie, in avanti Castro favorito su Dallinga mentre in difesa si potrbbe rivedere Posch.

Sarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Benfica e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25. Per poter vedere Benfica-Bologna in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi, bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello. Per Diretta Gol Davide Polizzi.