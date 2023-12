Ismael Bennacer si racconta in esclusiva a Calciomercato.com. Il centrocampista del Milan ha parlato di Yacine Adli, che gli è stato vicino in questi mesi: "Abbiamo un bel rapporto, non solo perché siamo francesi e abbiamo le stesse origini. Non abbiamo ancora giocato insieme, ma in allenamento si vede la forte connessione che c'è tra di noi. Per me è un piccolo fratello, sono contento che quest'anno abbia giocato di più. Se lo merita, lavora tanto per quello, giocherà ancora".