Bennacer-Arabia Saudita: il prezzo non è giusto per il Milan, la situazione

l mercato di casanon è chiuso finché non lo dice Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor del fondo RedBird insieme all'ad Giorgio Furlani e agli uomini mercato Moncada e D'Ottavio lavorano sia in entrata che in uscita perché qualcosa d’interessante può presentarsi anche nei giorni finali di questa lunga sessione di calciomercato.L’epicentro rossonero si chiamaDal futuro del centrocampista algerino dipendono le prossime di mercato del Milan (). Se l’ex Empoli dovesse rimanere alla corte di Paulo Fonseca allora il giorno 7 di Zlatan Ibrahimovic sarebbe quello del riposo come fece il Signore. In caso contrario ci sarebbe spazio di manovra per aprire una trattativa con il Borussia Moenchenglabdach per Manu Kone.

Da diversi mesi circolano tante indiscrezioni su Bennacer e l’Arabia Saudita. Di concreto, in realtà, al momento poco e nulla. Ismael vorrebbe anche andare in Saudi Pro League ma il problema è il lato economico per il Milan:. Di tempo ce ne sarebbe ancora ma a queste condizioni Bennacer non si muove dal Milan.