Milan, Fonseca non rischia: Ibrahimovic ha lanciato un messaggio chiaro ai giocatori

AFP via Getty Images

Il calcio di agosto va considerato in quanto tale ma è innegabile che le amichevoli vinte contro Manchester City, Real Madrid, Monza e l’ottima prestazione contro il Barcellona abbiano illuso tutto l’ambiente Milan di essere più avanti del previsto nello sviluppo del nuovo corso Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è stato il primo a capire che qualcosa non stava andando nel verso giusto. Segnali, forse percepiti negli allenamenti che hanno preceduto la partita contro il Parma, che hanno portato il tecnico portoghese a sconfessare un mese di lavoro su Pulisic trequartista é Chukwueze a destra con Loftus-Cheek mediano per tornare a una formazione che sembrava essere stata fatta dal suo predecessore Stefano Pioli. Il pensiero può essere tradotto più o meno così: “I ragazzi hanno qualche difficoltà in questo momento allora rifugiamoci su quello che sanno fare”. Peccato che sul campo il risultato è stato anche peggiore di quanto si potesse immaginare.

Nell’immediato post-partita, dentro la pancia del Tardini,non si sono sentite urla, né rimproveri duri. Zlatan ha esortato la squadra a dare di più in termini di sacrificio e cattiveria agonistica. I nuovi acquisti, secondo il pensiero dello svedese, hanno l’esperienza necessaria per aiutare il gruppo.



PROGETTO TRIENNALE - Scrivere tabelle o parlare di un esonero alla seconda giornata pare davvero poco rispettoso nei confronti di un allenatore, Fonseca, che ha firmato un contratto di tre anni. Un contratto che prevede un progetto lungo. Tutti devono fare di più, il Milan lo sa bene. A partire dal tecnico portoghese chiamato a fermare l’emorragia già a partire dalla prossima sfida contro la Lazio all’Olimpico. Perché solo con i risultati sul campo si può dare forza al nuovo corso e far sì che la fiducia della dirigenza sia ripagata in ogni aspetto.