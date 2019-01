Il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur, ha parlato ai microfoni di JuventusTv dell'inizio 2019 delle sfide di Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.



SOSTA - "Ci siamo riposati un po', siamo stati con la famiglia. Però ora siamo già concentrati per vincere la prossima partita".



GOL E CRESCITA - "Devo ancora migliorare, ad esempio in fase di passaggio, per innescare Ronaldo, ma anche nell'occupare la posizione davanti alla difesa. Allegri me lo ricorda spesso. Sono contento per i due gol segnati, ma spero di farne altri".



IMPEGNI - "La squadra è sempre unita, è questa la cosa più importante. Siamo concentrati sul Bologna, subito dopo penseremo alla Supercoppa contro il Milan, che è il nostro primo obiettivo stagionale".