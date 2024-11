AFP via Getty Images

Arriva la stangata per: lainflugge una lunga squalifica dopo i commenti sul compagni di squadraIl centrocampista delaveva parlato con il sorriso del compagno di quadra, ma le sue parole avevano scatenato il caos e dopo le polemiche è arrivata la dura decisione della federazione.dopo i commenti su Son. Il centrocampista uruguaiano ex Juventus sarà dunque costretto a saltare diverse partite di Premier League tra novembre e dicembre a causa di dichiarazioni giudicate razziste, per cui rischiava fino a dodici turni di stop.

The FA are set to hit Bentancur with a 7 game ban for making a racist remark about South Koreans while on Uruguayan TV.

When the interviewer asked if he could have Son’s jersey, Bentancur replied ‘it could be Sonny's cousin too as they all look the same’.



Worth a 7 game ban? pic.twitter.com/tih9d4gPQ3 — george (@StokeyyG2) November 13, 2024

- Durante una comparsata nella tv uruguaiana, l'intervistatore aveva chiesto a Bentancur la maglia del compagno di squadra Son. Il centrocampista, con il sorriso sulle labbra, ha dato una risposta che ha generato il caos nei giorni successivi: "".Bentancur si è scusato con l'attaccante sudcoreano, ma migliaia di persone sono insorte e la FA ha aperto subito un'inchiesta per l'eventuale squalifica dell'ex Juvetus, poi effettivamente sanzionato.- Non sono bastate dunque le scuse di Bentancur alla fine della scorsa primavera, ovvero quando il fatto è avvenuto: "Sai quanto ti voglio bene e non ti mancherei mai di rispetto né ferirei te o nessun altro. Ti voglio bene, fratello!".

- Lo stesso Son, a giugno, aveva spiegato che per lui Bentancur aveva sbagliato, ma allo stesso tempo non ci fosse l'intenzione di offenderlo: ". Lolo non intenderebbe mai dire intenzionalmente qualcosa di offensivo. Siamo fratelli e non è cambiato assolutamente nulla. Abbiamo superato tutto questo, siamo uniti e torneremo insieme nel pre-campionato per lottare per il nostro club".