Getty Images

Premier League LIVE dalle 15.00

Redazione CM

24 minuti fa



Due match di prestigio nel pomeriggio di Premier League: si inizia alle 15.00 con il Tottenham di Ange Postecoglou che ospiterà l'Aston Villa di Unai Emery, reduce dal ko in Coppa di Lega per mano di Crystal Palace. Si prosegue alle 17.30 con la sfida dell'Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United, che in campionato non vince dal 19 ottobre, ma che si affida all'allenatore ad interim Ruud van Nistelrooij e il Chelsea di Enzo Maresca, a cui serve una vittoria per non vedere allontanarsi il treno Champions League.



IL TABELLINO



Tottenham-Aston Villa



Manchester United-Chelsea