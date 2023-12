16 gol in 33 presenze lo scorso anno. Boulaye Dia è stato un vero e proprio leader per la Salerntitana, un fattore determinante nella salvezza ottenuta dalla squadra. Una conferma, visto quanto di buono l'attaccante senegalese aveva fatto col Villarreal anche in Champions League, che lo ha portato a essere uno dei calciatori più cercati sul mercato in estate. Dopo il tira e molla delle ultime ore di mercato, il club del presidente Iervolino ha deciso di non cedere Dia, nonostante le richieste del Wolverhampton. Una situazione che ha generato malumore e delusione e andrà gestita a gennaio, con una clausola rescissoria che potrà essere esercitata entro il 19 gennaio...