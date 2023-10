Open Var. Dazn fa ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in Serie A. Il piatto forte della seconda puntata è la mancata espulsione di Domenico Berardi in Sassuolo-Juventus 4-2 di sabato 23 settembre.

L'arbitro Colombo ha ammonito l'attaccante neroverde, autore di una brutta entrata col piede a martello sullo stinco del difensore bianconero Bremer al 58' minuto sul risultato parziale di 2-1 per il Sassuolo con un suo gol. Al Var c'erano Fabbri e Di Martino, che non hanno fatto cambiare idea al direttore di gara.

Berardi non è stato espulso, quindi non è stato squalificato e così ha potuto giocare la successiva gara vinta 2-1 contro l'Inter a San Siro proprio grazie a un suo gol.



L'AUDIO - Si sentono le parole di Fabbri: "Orca boia, porca vacca... E' brutto, ma striscia, anche se il punto di contatto è alto. In dinamica è giallo. Check completato, puoi riprendere il gioco".



ROCCHI - Il designatore Gianluca Rocchi ha commentato in studio: "Questa è una situazione molto particolare. Per noi è da cartellino rosso, ma a livello procedurale il Var ha fatto un ottimo percorso, compiendo una valutazione attenta e non superficiale. Sotto pressione non è facile, ma questo episodio era da off-field review".