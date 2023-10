È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostraL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguitoPairetto (Var: Paterna) 6"Partita non complessa ma controllata bene, corrette tutte le decisioni-chiave".Massa (Var: Mazzoleni) 6,5"Un filo ondivago, ma complessivamente le decisioni prese sono state giuste. Corretto l'intervento del Var per annullare il gol a Pedro".Abisso (Var: Irrati) 6,5"Buona gara, senza particolari sbavature".Maresca (Var: Serra) 6"Gara semplice e corretta, bene il Var sul gol giustamente annullato a Caputo".Mariani (Var: Valeri) 6"Dirige bene la partita, ha bisogno dell'aiuto del Var su gol annullato a Gudmundsson ma era molto difficile da vedere".Chiffi (Var: Di Paolo) 7"Partita non facile ma ben diretta gestendo nel modo giusto anche i cartellini gialli. Non c'è tocco di mano di Danilo sul tiro di Zappacosta, corretto non fischiare il rigore; giusto anche non estrarre il rosso per il difensore brasiliano - già ammonito - dopo il fallo su De Ketelaere".Marchetti (Var: Abbattista) 6"Buona prestazione in una sfida non difficile. Ha bisogno di cure quando stranamente viene colpito da crampi dopo uno scontro con Aouar".Zufferli (Var: Marini)Feliciani (Var: Di Martino)Di Bello (Var: Maggioni)