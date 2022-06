Beppe Bergomi parla del mercato dell’Inter a Sky: “Sotto l’aspetto tecnico mi sembra difficile pensare di far giocare insieme Lukaku, Dybala e Lautaro, servirebbero dei centrocampisti diversi. Asllani è un giocatore che piace molto a Piero Ausilio, l’Inter vuole un giocatore affidabile ma che accetti anche di non partire titolare essendoci Marcelo Brozovic. L’Inter stava seguendo anche altri profili in quel ruolo, ma alla fine ha scelto lui. L’hanno seguito anche quando giocava in Primavera”.