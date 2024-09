Bergwijn va all'Al-Itthad, Koeman: "Con la Nazionale olandese ha chiuso"

Getty Images

: il club giallonero, allenato da Laurent Blanc e con in rosa giocatori del calibro di Benzema, Kanté, Fabinho, Diaby, Aouar e Luiz Felipe, aveva l'accordo per Galeno del Porto ma è tutto saltato all'ultimo e dunque si è rivolto all'olandese, parte della rosa di Koeman agli ultimi Europei.Proprio Koeman, però, non l'ha presa bene:”, ha dichiarato il selezionatore degli Oranje.

In carriera Steven Bergwijn ha totalizzato 149 presenze e 31 goal con la maglia del PSV, 83 gare e 8 reti con il Tottenham, 80 apparizioni e 29 goal con l’Ajax. Con la nazionale olandese, il classe 1997 ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio con la selezione maggiore. Bergwijn ha collezionato con gli Oranje 15 presenze e 8 goal con l'Under 17, una partita con l'Under 18, 16 apparizioni e 8 reti con l'Under 19, 4 presenze e 2 goal con l'Under 20, 10 gare e 3 reti con l'Under 21 e infine 35 apparizioni e 8 goal con l'Olanda.