Rugani è partito per l'Olanda: "Auguro vittorie alla Juventus". I dettagli del passaggio all'Ajax

Redazione CM

13 minuti fa



Oggi doveva essere e oggi è stato: Daniele Rugani è partito con un aereo da Torino in direzione Amsterdam, dove comincerà la sua nuova avventura con l'Ajax. La Juventus rimane in attesa di un rinforzo in difesa, dopo l'acquisto di Cabal: c'è l'accordo col Milan per Kalulu, ma manca ancora il sì del giocatore che ha preso tempo.



TUTTI I DETTAGLI - L'Ajax, che da questa stagione è allenato dall'italiano ex-Nizza Francesco Farioli, ha già prenotato la sessione di visite mediche a cui Rugani dovrà sottoporsi per diventare un nuovo giocatore dei Lancieri. Dopo oltre un mese di discussioni, alla fine, complice l'abbondanza di giocatori nel reparto, l'Ajax ha concordato con la Juventus una cessione a titolo temporaneo di un anno. In sostanza un prestito secco, senza pagamento economico, e con larga parte dell'ingaggio pagato dal club di Amsterdam.



"Un grandissimo saluto, auguro una stagione ricca di soddisfazioni e di vittorie", ha detto l'ex Empoli, intercettato all'aeroporto poco prima del volo dai colleghi de Il Bianconero.