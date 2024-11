Besiktas nel caos: si dimette il presidente, esonerato Van Bronckhorst

GETTY

Caos totale al Besiktas. La sconfitta nell’ultimo turno di Europa League in casa contro il Maccabi di Tel-Aviv per 3-1 ha portato alle dimissioni del presidente Hasan Arat e al successivo esonero dell’allenatore Giovanni van Bronckhorst, sostituito, per il momento, da Serdar Topaktepe.



DIMISSIONI - Nel pomeriggio del 29 novembre sono arrivate le dimissioni, con il comunicato pubblicato sui social della società:

"Oggi, con una tristezza indescrivibile dentro di me, ho deciso di lasciare la mia carica di Presidente del Club per motivi personali. Il 3 dicembre 2023, con la vostra fiducia e il vostro sostegno, sono arrivato a questo onorevole dovere. Le esperienze fatte in questo periodo avranno sempre un posto speciale nella mia vita. Ringrazio di cuore i nostri preziosi membri del Consiglio del Beşiktaş che non mi hanno lasciato solo su questa strada ma mi sono stati accanto con i loro voti e la loro fiducia. Il vostro sostegno mi ha ispirato e incoraggiato in ogni momento. Sono stato onorato di essere nella carica di presidente della grande comunità del Beşiktaş, dove ho mosso i primi passi indossando la sua uniforme all'età di 17 anni. D'ora in poi, sarò sempre onorato di sostenere il mio club come tifoso".

Başkanımız Hasan Arat'tan Açıklama

Değerli Beşiktaş Camiası;

Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı

görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.



Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu… pic.twitter.com/4e9cEzp3ss — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2024





NUOVO PRESIDENTE - A questo ha fatto seguito l’altro comunicato, con l’annuncio della nomina di Huseyin Yucel come presidente:

"Cari tifosi del Beşiktaş,

Il Consiglio di Amministrazione del Beşiktaş JK si è riunito il 29 novembre 2024 e ha preso le seguenti decisioni:

- Le dimissioni del nostro Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Hasan Arat, sono state accettate.- In conformità con l'articolo 25.4, paragrafo (b) del nostro Statuto, è stato deciso che il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà assunto dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Hüseyin Yücel.- A causa delle dimissioni del Sig. Hasan Arat anche dalla carica di membro effettivo, è stato deciso di nominare il nostro membro supplente, il Sig. Kadir Kılıç, a membro effettivo del Consiglio di Amministrazione, in base all'articolo 25.3 del nostro Statuto.

Kulübümüzden Açıklama



Değerli Beşiktaşlılar,



Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:



Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat’ın istifası kabul edilmiştir.



Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin… pic.twitter.com/PIvEuvYrqJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2024

Il Consiglio di Amministrazione del Beşiktaş JK continuerà a svolgere i propri compiti senza interruzione fino alla data dell'Assemblea Generale Straordinaria con elezione.Con il massimo rispetto, rendiamo nota questa comunicazione al pubblico.Beşiktaş JK".

Kulübümüzden Açıklama



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten… pic.twitter.com/WBDPWlSMrU — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 30, 2024

ESONERO - Infine, è arrivato il comunicato"Ci siamo separati dall'allenatore Giovanni van Bronckhorst. Il club ringrazia Giovanni van Bronckhorst e il suo team per il loro servizio; Auguriamo loro successo nelle loro future carriere.Il k.o. contro il Maccabi, a cui ha contribuito anche Ciro Immobile,è stata, però, solo la punta dell’iceberg. I turchi, infatti,, e in Europa League sono al 22esimo posto, in piena lotta per essere tra le prime 24, con sei punti in cinque partite.