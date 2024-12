Beukema-Juve, il piano: "Voglio una big entro i prossimi due anni"

Getty Images

A 26 anni: "Ho una visione nitida di quello che voglio fare da qui ai prossimi tre anni; finire bene questa stagione con il Bologna e poi". Il difensore rossoblù è in rampa di lancia, dopo la buona stagione con Thiago Motta - l'anno scorso anche 2 gol segnati, quest'anno ancora a caccia del primo - sta confermando il suo rendimento anche col nuovo allenatore Vincenzo Italiano, è già nella lista di qualche big e nell'intervista rilasciata a RTV Oost ha risposto così alle domande sul mercato: "Si scrive di tutto, ormai ci sono abituato.. Non nego che mi faccia effetto perché sono tutti top club, è un riconoscimento del mio lavoro quotidiano".

- Per ora però la testa di Beukema è focalizzata solo sul Bologna, il difensore è concentrato sulla stagione in corso con l'obiettivo di centrare di nuovo l'Europa: "Sono concentrato al 100% sul presente,". Uno step alla volta, passaggi inevitabili per arrivare in un top club come vorrebbe fare entro i prossimi due anni.- Beukema è stato accostato ad alcune big europee: dal Real all'Atletico Madrid, in Italia a Inter e Juventus che ha chiesto davvero informazioni per il centrale classe '98., Thiago Motta stravede per Beukema che a gennaio potrebbe bruciare le tappe rispetto alle sue aspettative.