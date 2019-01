Qualcuno lo ha definito il '', altri rivedono in lui il talento di, leggenda di Juventus e Roma e uno dei più grandi calciatori della storia della Polonia. Gli scout della, da sempre attenti ai gioielli dell'est Europa, non potevano lasciarselo sfuggire. Szymonha appena 21 anni ma è considerato in patria uno dei talenti più puri del calcio polacco. Con un blitz, nelle ultime ore la Fiorentina sta provando a battere la concorrenza di Juventus e Genoa con una proposta al, club in cui il giovane centrocampista è 'diventato grande'.Inserito dalla Uefa nella lista 2017 dei talenti più puri del calcio europeo in compagnia di calciatori del calibro di Milinkovic-Savic, Lozano, Kluivert e non solo, Zurkowski è passatotra cui la, ile proprio la. Nato nel 1997 a Tychy, città a pochi passi da Katowice, muove i primi passi nel mondo del calcio al, prima di trasferirsi alnel 2012. Qui resta quattro anni, per poi passare al, che punta su di lui e lo convince a cambiare maglia. Il 13 novembre 2016, all'età di 19 anni, arriva l'esordio tra i professionisti (in seconda divisione) nella sfida vinta per 4-0 contro il Wisla Pulawy grazie a, allenatore che il 15 luglio dell'anno successivo lo lancia dal primo minuto all'esordio in, il massimo campionato polacco. Alto 185 cm, è dotato di buon dribbling ed è molto bravo nel recuperare i palloni; può ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale nel 4-4-2 o quello di mezzala in un centrocampo a tre. Nella passata stagione, Zurkowski ha disputato ben 34 partite su 37 di campionato, diventando un titolare inamovibile del Gornik e conquistando prima la chiamata della nazionalee poi un posto nelladi Adamper ilin(senza, però, entrare nei 23 della lista finale). Quest'anno, nonostante un brutto avvio a causa delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista in estate e ne hanno condizionato le prestazioni, Zurkowski sta confermando quanto fatto vedere nella scorsa annata, sia in campionato che in Europa nei turni preliminari di Europa League (il Gornik è stato eliminato nel secondo turno dal Trencin).lo segue da tempo e studia una sinergia con ilper valutarne l'impatto in Serie A ( i due club ne hanno parlato anche in occasione dell'ultimo incontro ). Ladeve però fare molta attenzione alla Fiorentina, che nelle ultime ore sta provando a chiudere l'operazione per giugno. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com , il direttore sportivo violasta tentando il sorpasso sulla concorrenza (c'è anche il) mettendo sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni tra parte fissa e bonus, oltre a una percentuale su una futura rivendita, con l'obiettivo (proprio come successo con Traoré dell'Empoli) di bloccare il calciatore subito e portarlo a Firenze la prossima estate. Un nuovo gioiellino polacco che, sulla scia di Piatek e non solo, è pronto a lasciare l'Ekstraklasa per sbarcare in Serie A e provare a stupire tutti.