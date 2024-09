Getty Images

L'ex fantasista di Milan e Croazia, nonché ex-membro del board Uefa,dagli studi di Sky Sport ha parlato anche delle scelte fatte in estate dalla Juventus e dache, per assicurare ala rivoluzione che chiedeva ed iniziare un nuovo progetto sportivo ha scelto, fra le altre cose, di sacrificare sul mercatoe contemporaneamente premiare con un ricco rinnovo e la maglia numero 10 sulle spalle perInevitabile il confronto fra i due jolly offensivi che, oggi, ricoprono nellae nelrispettivamente, un ruolo molto simile. Econfermando che, fosse stato in giuntoli, avrebbe tenuto Chiesa a Torino:Avrei tenuto Chiesa.. Io non so cosa sia successo con Chiesa, ma non lo lasci andare se non ci sono altre ragioni...

Poi la stoccata anche su Koopmeiners: "Quello della Juventus è stato un ottimo mercato: è stato speso tanto per. Ci sono tanti ottimi giocatori ma non c'è un fuoriclasse, se vogliono fare un ulteriore salto di qualità devono puntare a questi giocatori".