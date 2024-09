Juventus, anche Yildiz è un rebus. Due dati certificano il problema: il ruolo, che Allegri non voleva dargli

I DATI CERTIFICANO IL PROBLEMA - Citare Allegri nell'era Thiago Motta è inevitabilmente un rischio, eppure i dati di queste prime 4 giornate certificano che ci aveva visto lungo o meglio che l'Yildiz di oggi sia più un trequartista che svaria, un 10 che si allarga in fascia che non non un esterno puro. Oltre alle due heatmap che evidenziano le differenze di impiego, infatti, ci sono due statistiche chiave che certificano il problema. 100% di cross sbagliati (in stagione 2 su 14) e una sola occasione pericolosa creata per i compagni. C'è però di più perché Yildiz chiude con 1 solo tiro tentato (8 in stagione), con solo il 33% di contrasti vinti e poco più del 53% di duelli portati a termine. In sostanza, numeri che, per un esterno che deve fungere da chiavistello, sono troppo limitanti.