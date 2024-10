Getty Images

Boca Juniors in crisi: il nuovo allenatore sarà un ex Roma

un' ora fa



Franco Jara e Nicolas Fernandez firmano la vittoria del Belgrano per 2-0 contro il Boca Juniors, tredicesimo in classifica con 21 punti in 16 giornate di campionato argentino. Si tratta della terza sconfitta consecutiva (dopo quelle di misura contro Racing Club di Avellaneda e River Plate) per la squadra allenata da Diego Martinez, sempre più a rischio esonero.



Il principale candidato alla panchina è Fernando Gago, attualmente alla guida del Chiavas Guadalajara in Messico. L'ex centrocampista argentino di Real Madrid, Roma e Valencia ha iniziato a giocare proprio al Boca, dove è tornato dal 2013 al 2019 per poi chiudere la carriera al Velez. Sempre in patria ha allenato Aldosivi e Racing Club di Avellaneda.