Boca-River: Lanzini decide il Superclassico, gol annullato al 97° ed espulsione finale

Il River Plate sblocca il Superclasico grazie a Manuel Lanzini



Al 20esimo minuto il graffio perfetto di Manuel #Lanzini regala il vantaggio al River Plate#superclasico #river #boca pic.twitter.com/w5UJnGZxXk — Sportitalia (@tvdellosport) September 21, 2024

Il River Plate sale a 24 punti in 15 giornate di campionato al quarto posto in classifica (insieme ad altre 4 squadre!) a meno 6 dalla capolista Velez Sarsfield. Invece il Boca Juniors resta fermo a quota 21 in undicesima posizione.Nel prossimo turno il River Plate gioca in casa contro il Talleres di Cordoba, mentre il Boca Juniors è impegnato in trasferta sul campo del Belgrano.