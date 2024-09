Boca-River finisce male: Sergio Romero risponde agli insulti, sale sugli spalti e scatta la rissa VIDEO

GETTY

Scene da saloon in. Dopo il fischio finale deltrafinito con la vittoria di questi ultimi per 1-0, il portiere degli Xeneizes,è andato faccia a faccia con i suoi tifosi.Tutta la gara, come al solito, è stata caratterizzata da grandeche è poi deflagrata negli ultimi istanti. Dagli spalti della Bombonera infatti sono arrivatiai giocatori del Boca che stavano lasciando il campo, tutti sono andati negli spogliatoi a capo chino, tranne l'ex portiere dellache ha sbottato contro un tifoso e lo è è andato a cercare.

Chiquito Romero y su cruce con un plateísta de Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jqiE4K7slD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2024

Il faccia a faccia non ha fatto altro che far degenerare la situazione, sono scoppiatianche tra gli stessi tifosi nello stesso settore. Neanche l’intervento delle forze di sicurezza ha posto fine al violentoe ci sono stati attimi disugli spalti. Sono dovuti intervenire anche altri compagni di squadra per far scendere il portiere a più miti consigli.