Getty Images

Ripresa degli allenamenti in casadopo la vittoria per 2-1 contro il Monza e agli ordini disi sono rivisti praticamente gli stessi giocatori che erano a disposizione del tecnico rossoblù prima della giornata di campionato. In vista della sfida contro l'Atalanta arrivano buone notizie, anche se lievi, da Lewis Ferguson, sempre più vicino al rientro.Nicolò Casale, Lewis Ferguson e Tommaso Pobega, hanno seguito un programma di allenamento differenziato per gestire la loro condizione fisica,Solo terapie, invece per Oussama El Azzouzi che si è fermato a causa di un infortunio muscolare.

Si è invece rivisto in gruppo e quindi è pienamente recuperato il difensore Emil Holm, pronto a una gara da grande ex coi bergamaschi.