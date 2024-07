Bologna, Beukema: "Senza Calafiori non cambierà molto e su Zirkzee..."

Getty Images

Il difensore del Bologna, Sam, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro estivo dei rossoblù a Valles, in Alto Adige. Nelle sue dichiarazioni, il centrale si è soffermato in particolare sulle cessioni dei due punti di riferimento della passata stagione:. Le parole:- "Mi manca molto: è un mio amico, l'ho sentito durante le vacanze. Sono contento per lui che vada a Manchester, è un attaccante straordinario, per me il migliore nell'anno scorso. Ho combattuto con lui in ogni allenamento, ovvio che ho affrontato attaccanti forti come Vlahovic, Giroud, Osimhen ma lui ha tutto. Ci sono le condizioni perché faccia bene in una big e sono sicuro che ci riuscirà"

- "Non lo conoscevo personalmente, ma come giocatore sì. Ho visto qualche highlights ed El Azzouzi, per esempio, ha giocato con lui. Ci ho già parlato tanto, è un bravo ragazzo, di talento e vuole dare il massimo. È diverso da Joshua ma vedendo i dati che ha, sono convinto che farà bene a Bologna e sarà importante per noi".- "Cambia qualcosa? Non sento nulla di più, è come l'anno scorso. Sono un giocatore che vuole avere responsabilità di guidare la difesa, in campo parlo tanto ma non credo che per me cambierà tanto: ci sono Lucumi e Ilic, vediamo se ci sarà un altro difensore. Hummels? Vediamo, non lo so!".

- "Siamo molto carichi per la Champions, è il più grande torneo d'Europa. Però dobbiamo lavorare giorno per giorno e partita per partita, questo è il modo giusto. Ovviamente comunque ci pensiamo, per una società come il Bologna la Champions è qualcosa di straordinario. E poi altre sfide: Coppa Italia, Serie A... Siamo carichi".- "Giocare in Serie A è un'esperienza differente, sfidi avversari fortissimi. In Olanda, per esempio, non salivo fino a centrocampo per impostare. Sono migliorato con la palla, ma anche in difesa uno-contro-uno. Sono contento di essere qua e carico perché giocherò in Champions. Sarà un bel palcoscenico per dimostrare cosa posso fare. E sì, arrivare nella nazionale olandese è un sogno e anche un obiettivo personale. Però devo pensare partita per partita, rimanendo in forma e senza infortuni".

- "Qua a lungo? Certo. Sono molto, molto contento qui: è una società unica, secondo me. Non abbiamo solo i giocatori e un gruppo unito... Ci sono cose così che mi fanno voler rimanere a Bologna: meglio gruppi del genere che fatti da individualisti, dentro il campo. Ho i miei obiettivi ma adesso non ci penso, voglio giocare in Champions col Bologna e migliorare ancora".