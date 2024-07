Bologna: Calafiori-Arsenal, accordo totale. Arteta lo aspetta negli Stati Uniti

: tutte le parti in causa, ovvero la società felsinea, i Gunners e l’entourage del nazionale azzurro (tra i protagonisti in positivo per l’Italia di Luciano Spalletti durante gli ultimi Europei disputati in Germania e vinti dalla Spagna) hanno trovato l’accordo su ogni dettaglio dell’affare., come sottolineato da The Athletic,– che saranno fissate nelle prossime ore – propedeutiche alla firma nero su bianco sul contratto che lo legherà alla squadra londinese per i prossimi 5 anni.– non convocato da Vincenzo Italiano per il ritiro di Valles del Bologna -

L'accordo tra i due club era già stato raggiunto da tempo e prima che Calafiori cominciasse il suo periodo di pausa – post Europei - era stata trovata anche un’intesa verbale tra il giocatore e l'Arsenal., proprietario del cartellino del calciatore prima della società emiliana. Calafiori con l'Arsenal firmerà un contratto di cinque anni: la scadenza è quindi prevista per il 30 giugno 2029.