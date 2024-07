Bologna, Calafiori e i 4 milioni di motivi per scegliere l’Arsenal: cosa manca per chiudere e quali sono le cifre

Dal sole delle Maldive al cielo grigio di Londra.si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in una delle meraviglie del mondo con la curiosità di sapere quando dovrà programmare il trasferimento nella capitale inglese.rispetto a Chelsea e Bayer Leverkusen. Mikel Arteta ha ispirato la decisione dell’ex Roma per le sue ideedi calcio e per quello che chiede ai suoi difensori con e senza la palla.

Alessandro Lucci, agente di Riccardo Calafiori, ha trovato in poco meno di una settimana li. Con un contratto di cinque anni. La grande fiducia e stima dimostrate dai Gunners sono stati fondamentali per ottenere il sì del classe 2002i: base fissa, bonus, modalità di pagamento e quella percentuale sullache ha una sua influenza. Ecco perché il direttore sportivo degli emiliani, Giovanni Sartori, sta tenendo la linea su tutto. Punto su punto, dettaglio per dettaglio. La richiesta è di 50 milioni e non si muove da questa quota, l’Arsenal arriverà presto. Un passettino alla volta per arrivare al traguardo. La strada è tracciata verso un futuro in Premier League di Riccardo Calafiori. Serve ancora un po’ di tempo per sistemare tutto, la trattativa non è a rischio e può sbloccarsi definitivamente da un momento all’altro.