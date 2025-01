Bologna, Castro e Beukema uomini mercato come Zirkzee e Calafiori: valgono già 60 milioni

A un anno dall’esplosione di Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee, il Bologna può godersi altri due gioielli pronti a diventare uomini mercato la prossima estate: Sam Beukema, che già l’anno scorso aveva fatto vedere ottime cose, e, soprattutto Santiago Castro. Dopo i sei mesi di ambientamento della passata stagione, il classe 2004 sta facendo dimenticare l’attaccante olandese e, proprio come l’olandese, ha addosso gli occhi delle big.

MEGLIO DI ZIRKZEE? - Nel Bologna che, contro il Monza, ha raggiunto il record di punti – 33 – dopo le prime venti partite c’è tanto, tantissimo del Toto Castro. In 20 partite in campionato ha già segnato 6 gol, due in meno di quelli realizzati da Zirkzee l’anno scorso dopo le stesse gare in campionato, con ben quattro assist. In totale, contando anche Champions League e Coppa Italia sono 7 gol e 7 assist in 26 presenze, una partecipazione al gol in meno dell’olandese con lo stesso numero di partite. Non lo sta facendo rimpiangere e ha già raggiunto una valutazione di circa 25-30 milioni.

INTER, CASTRO AL MONDIALE?

IL MURO DI ITALIANO - Beukema l’anno scorso aveva giocato 30 partite con Thiago Motta, con Italiano è a 20 partite su 20, di cui 19 da titolare. Non ha ancora segnato, ma è uno dei perni della formazione rossoblù e, alla seconda stagione in Italia, si sta confermando sugli ottimi livelli dell’anno scorso. Non ha le stesse caratteristiche offensive di Calafiori, ma, proprio come l’attuale difensore dell’Arsenal, è pronto a essere un nome per il mercato in estate, con una valutazione di circa 25 milioni.

QUANTO VALE BEUKEMA?

DOPPIO COLPO - Dove possono andare Castro e Beukema? L’Inter sta monitorando con estrema attenzione entrambi i giocatori. I nerazzurri hanno bisogno di un centrale in estate e il profilo di Beukema è tra quelli osservati dalla dirigenza, così come quello di Castro, che potrebbe essere un colpo anche in vista del Mondiale per Club. La Fifa, infatti, ha aperto una finestra di mercato dall’1 al 10 giugno per effettuare acquisti e cessioni in vista della competizione che si svolgerà negli Stati Uniti.

MAXI-CESSIONI - Per Beukema, a inizio mercato, si era parlato anche della Juventus e non è da escludere che i bianconeri possano pensarci in vista della prossima stagione. Così com’è da monitorare la crescita delle pretendenti per Castro che, continuando con questa vena realizzativa, potrebbe aumentare il valore e il numero delle squadre interessate. Il Bologna, intanto, si gode i suoi gioielli, con Giovanni Sartori pronto, eventualmente, a trarre il massimo come accaduto con Calafiori e Zirkzee, venduti, rispettivamente, a 53 all'Arsenal e 44 milioni al Manchester United.