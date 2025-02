Getty Images

Bologna-Como chiude il sabato sera della 23^ giornata di Serie A. I rossoblù, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque di campionato, ospitano la squadra di Cesc Fabregas, in cerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione dopo l'ultima sconfitta in casa contro l'Atalanta. Italiano, che con una vittoria andrebbe a due punti dalla Lazio quarta e impegnata domani in casa con il Cagliari, si affida a Dallinga in attacco, mentre nel Como subito in campo il nuovo acquisto Alex Valle. Panchina per Strefezza.

BOLOGNA-COMO

MARCATORI:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. All: Fabregas

ARBITRO: Massimi

AMMONITI:

ESPULSI:

