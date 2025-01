Serie A, quando si recuperano Fiorentina-Inter e Bologna-Milan

Getty Images

La programmazione dei due incontri è stata resa nota contestualmente agli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A riguardanti i turni 24, 25 e 26., match valido per la 14esima giornata (1 dicembre 2024) interrotta al 16' del primo tempo per il malore occorso a Edoardo Bove,. Le due squadre, tra l'altro, torneranno ad affrontarsi quattro giorni più tardi, il 10 febbraio, a San Siro per la gara di ritorno.

Da recuperare completamente, invece,della nona giornata (26 ottobre 2024), rinviata per maltempo:Qualora, tuttavia, i rossoneri non si qualificassero agli ottavi di UEFA Champions League, allora la partita sarà programmata giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45.