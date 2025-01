Lazio, mercato in uscita: due nomi richiesti da Bologna e Como

Getty Images

I calciatori dellapiacciono a molti. Questo almeno quanto traspare dalle parole di Fabiani di questi giorni: il ds ha spiegato infatti che sono arrivate diverse richieste a Formello per alcuni giocatori della rosa; ma ha anche ribadito, in ultimo oggi stesso al Corriere della Sera , che la società venderà solo alle proprie condizioni e se avrà già per le mani alternative più forti. Ecco perché le richieste di Bologna e Como, arrivate in nelle ultime ore rispettivamente perper ora sembrano destinate a cadere nel vuoto.Come scrive il sito lalaziosiamonoi.it, i lariani hanno sondato il terreno l'entourage del terzino sinistro ex primavera della Roma, perché sono a caccia di un sostituto per l'infortunato Moreno. Dal quartier generale biancoceleste non è arrivata nessuna chiusura a priori, però c'è ancora la questione del riscatto dalla Juventus da saldare per la Lazio, che formalmente detiene per il momento solo in prestito il cartellino del giocatore. I 4 milioni pattuiti con i bianconeri saranno versati solo a giugno; quindi, a meno che il Como non anticipi la somma inserendola nell'eventuale operazione, molto difficilmente i discorsi potranno andare avanti.

Con i rossoblù invece qualche possibilità in più di proseguire i colloqui c'è anche se il tempo stringe. La Lazio crede nelle potenzialità di Tchaouna, quindi col Bologna discuterebbe solo di una ipotesi di prestito oppure di una cessione a cifre davvero importanti. Sul piatto i felsinei sarebbero però disposti anche a mettere come contropartita il cartellino del giovane Fabbian. Si tratta di un centrocampista polifunzionale, classe 2003, che Lotito e Fabiani tengono in considerazione, ma solo come eventuale piano B se saltasse definitivamente la pista Casadei. Un incastro di nomi complicato quindi, che ad oggi è difficile prevedere come possa sbloccarsi in meno di una settimana.