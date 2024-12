Bologna, cori dei tifosi contro Thiago Motta

Getty Images

In una serata perfetta per il Bologna che alla prima stagione in Coppa Italia ha vinto 4-0 contro il Monza negli ottavi di finale, dalla curva rossoblù durante la partita. E dopo quel indirizzato all'ex allenatore è arrivato anche qualche fischio. Il rapporto tra la parte calda del tifo del Bologna e Motta non era mai decollato definitivamente, nonostante l'ottimo campionato e la qualificazione in Champions non ci sono mai stati grandi riconoscimenti verso il tecnico.

- Con la partita archiviata già dopo il primo tempo grazie ai gol di Pobega e Orsolini - due gol tre minuti - i tifosi hanno iniziato a entrare nel clima pre campionato, dove. Dopo la vittoria col Monza Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni parlando anche della prossima sfida contro i bianconeri: "La Juve è una squadra forte, si è rafforzata molto e so che la città ci tiene. Da giovedì inizieremo a preparare bene la partita, contro le grandi dobbiamo alzare l’asticella".

- Un messaggio chiaro da parte dell'allenatore del Bologna, checon cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte; a differenziare le statistiche dei due allenatori sono i gol fatti e subiti: Italiano segna di più (18 reti contro le 15 di Motta), ma subisce anche più gol (16, 6 in più rispetto a Thiago).