Bologna, infortunio al polpaccio per Dallinga: le parole di Italiano, cosa filtra verso la Juventus

Infortunio per Dallinga in casa Bologna. Il centravanti rossoblù sta vivendo davvero un periodo no da quando è arrivato in Serie A. L'olandese deve ancora trovare la prima rete in Italia, nonostante avesse segnato contro il Lille nell'ultima in Champions League, prima però che al Var si accorgessero del fatto che fosse partito in posizione di offside. L'ex Tolosa sarebbe con ogni probabilità partito titolare nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza ma, nelle ore precedenti alla gara, si è fermato per un problema fisico.

CHI AL SUO POSTO - Thijs Dallinga non è andato nemmeno in panchina e ha guardato la gara dalla tribuna. Ha patito una contusione al polpaccio destro nell’allenamento di rifinitura. Al suo posto ha giocato Santiago Castro, autore di una grande prestazione: l'argentino ha segnato una rete, fornito due assist ed è entrato anche nell'azione dell'altro gol segnato dal Bologna.

In vista didella 15esima giornata di Serie A, l'olandese potrebbe essere. Nelle prossime ore Dallinga si sottoporrà a nuovi controlli ma la sua presenza è a forte rischio. Nel post gara, Italiano ha detto:Noi andiamo avanti: oggi Castro ha fatto assist e gol e sono contento".