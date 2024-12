Bologna, cosa aspettarsi a gennaio: la rosa sarà sfoltita, viavai sugli esterni. In difesa piace Provstgaard

, specie a fine mese quando la Champions volgerà al termine, e magari. È il piano del Bologna per il mercato di gennaio, anticipato a margine della gara contro il Verona dal direttore sportivo Marco Di Vaio: «Se ci sarà la chance di anticipare l’acquisto di un giocatore di prospettiva, come è accaduto a gennaio 2024 con Castro, ci penseremo. Abbiamo problemi di abbondanza perché in estate abbiamo scelto di costruire una rosa molto lunga per la Champions, dovendo giocare ogni tre giorni. Non dico che dobbiamo sfoltire, ma dovremo prendere una decisione su qualche giocatore: vedremo a gennaio cosa ci sarà proposto».

La rosa a disposizione di Italiano conta una trentina di elementi e chiaramente con una partita a settimana qualcuno partirà. Casi diversi: c’è chi deve andare a cercare minuti per crescere, come il 2004 del vivaio Tommaso Corazza (solo una comparsata in Coppa Italia per lui quest’anno), e chi invece è chiamato a salutare per sovrabbondanza nel ruolo. E’ il caso di, l’inglese ex Juventus potrebbe rientrare all’Aston Villa visto lo scarso impiego mentre lo svedese ha proposte dall’Olanda, ha rifiutato il Twente ma c’è la corte dell’Ajax di Farioli., che a metà febbraio tornerà a disposizione (si sta già allenando in campo, da solo) dopo la rottura del crociato di metà agosto. Da tempo, sugli esterni, rimbalza anche il nome didel Napoli, ma nel ruolo c’è abbastanza traffico.

In casa rossoblù non dovrebbe esserci alcuna cessione di un big a gennaio (per giugno, la lista dei corteggiamenti è già ampia), ma c’è un. Movimenti possibili anche in difesa: Erlic piace ad alcuni club in zona salvezza (Parma in primis), difficile una cessione a titolo definitivo visti gli 8 milioni spesi in estate. In caso di prestito, può entrare il famoso giocatore di prospettiva con un occhio a giugno, quando almeno uno tra Beukema e Lucumi, in scadenza 2026, dovrebbe salutare: tra gli obiettivi c’è, ragazzo classe 2003 su cui Giovanni Sartori - che per ora rimane in scadenza di contratto a giugno, in attesa di rinnovo - ha messo gli occhi da tempo.