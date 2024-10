AFP via Getty Images

Ilè uscito datra gli applausi. Quelli dei suoi tifosi, quelli dei britannici e soprattutto quelli di Arne, “impressionato da una squadra che ha sempre cercato di giocare con coraggio”. I Reds hanno vinto 2-0 grazie alle magie di Momo, assist e gol, ma i rossoblù non sono stati una vittima sacrificale, mettendo anche alle corde la capolista di Premier tra il ventesimo e la fine del primo tempo, con due legni colpiti dae una paratissima disu. A dirla tutta,alla prima giornata a parità di avversario. Poi, però, complimenti e applausi vanno instradati nel modo giusto e ce n’è uno solo, per i rossoblù di Vincenzo

La nota positiva delle ultime uscite è che: dopo Como, 2-2 riacciuffato anche con molta fortuna in una gara dove i rossoblù avrebbero strameritato di perdere, la squadra ha mostrato più, ha smesso di imbarcare acqua e lasciare varchi, ha trovato le trame del nuovo allenatore con costanza. Ovvero, pur prendendosi qualche rischio, gioco insistito suglie occupazione dell’area anche con i. Il tecnico, dopo Anfield, era decisamente soddisfatto per il coraggio e per la personalità mostrata, prendendosi - anche dopo il pari con l’Atalanta - i segnali di crescita del gruppo. Ora, però, bisogna svoltare.

Finora in otto gare ufficiali tra Champions League e Serie A,a Monza. Perché, a fronte di questa crescita? PerchéAnzi, pochissimo per quanto crea e per quanto rischia, aggredendo alto. Un tema già noto a Italiano dalle ultime due stagioni a Firenze, dove non aveva un centravanti che finalizzasse il lavoro e la manovra. Qui la situazione è diversa.tre gol e la firma in tutte le ultime gare di campionato contro Como, Monza e Atalanta.. Tre gol dell’argentino su sette totali segnati dal Bologna in otto partite: meno di uno a partita. L’altro centravanti arrivato in estate, Thijs, ad eccezione di uno "scavetto" sotto la Kop in fuorigioco è une inizia a far preoccupare. Ad, a parte il rigore della prima giornata contro l’Udinese, non sta riuscendo nulla fin qui,sta confermando le sue difficoltà (e la sua sfortuna, a Liverpool) sotto porta,non pervenuti,ha fatto in tempo a segnare un gol decisivo a Como ma è tuttora in rodaggio. Il piatto piange, ma il Bologna deve cercare la svolta proprio dal derby emiliano contro il Parma: ciccare quella(1° aprile, contro la Salernitana) porterebbe alla sosta con più dubbi che certezze, nonostante i tanti complimenti dell’ultimo periodo.