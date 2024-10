Italiano: "Il Liverpool non si aspettava un Bologna così coraggioso, sono orgoglioso"

Getty Images

Ilesce a testa altissima dalla sfida con il, che vince 2-0 ad Anfield nella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25.Al termine della partita, il tecnico dei rossoblùè intervenuto a Sky Sport: "E' chiaro che usciamo come volevamo, a testa alta. Abbiamo fatto una grande partita a parte gli episodi dei due gol. Nel primo potevamo lavorare meglio, sul secondo beh, da quella mattonella Salah ha il 100% di realizzazione. Credo che il Liverpool non si aspettasse un Bologna così coraggioso e bravo a ribaltare il campo. Peccato, però ho fatto i complimenti ai ragazzi, bella prestazione, ripartiamo da qua".

- "Sapete benissimo quanto è difficile, soprattutto per ragazzi che si trovano per la prima volta in palcoscenici del genere. Passata l'emozione però abbiamo giocato con coraggio L'abbiamo preparata in un allenamento e mezzo, i ragazzi cominciano ad abituarsi a questi ritmi, hanno fatto una grande partita".- "Sono contento che abbiate visto tutti questo. Come dicevo sono orgoglioso della prestazione dei miei, nonostante sapessimo quanto forte fosse il Liverpool".