​Bologna e Fiorentina non decollano: scende la quota per l'esonero di Italiano e Palladino, i bookie salvano Fabregas

Non esattamente la partenza che i tifosi delsi aspettavano. Due pari e una sconfitta nelle prime tre giornate della gestione Italiano, che hanno in parte affievolito l'entusiasmo derivante dalla scorsa stagione. Siamo solo all'inizio, ma intanto gli analisti disembrano nutrire dubbi sulla permanenza dell'allenatore: si gioca a 4, infatti, l'ipotesi "esonero/dimissioni" di Italiano entro la fine dell'anno. Non può dormire sereno neanche il suo sostituto sulla panchina della, Raffaele Palladino. I viola sembrano ancora in fase di rodaggio e i tre punti collezionati contro Parma, Venezia e Monza hanno spinto la quota per l'addio anticipato fino a 3,50. Ancora più a rischio e in lavagna a 1,85 Eusebio Di Francesco, che con il suo Venezia condivide l'ultimo posto con il Como. Nonostante l'avvio a rilento, però, Cesc Fabregas sembra godere ancora della fiducia dei bookie, che lo vedono esonerato o dimissionario a 6.