Bologna-Erlic, accordo totale: nel pomeriggio visite e firma, i dettagli

Getty Images

si appresta a diventare un nuovo giocatore del. Il difensore croato, reduce dall'esperienza a Euro 2024 con la sua nazionale, vestirà la maglia del club felsineo, che nella nuova stagione disputerà laNelle scorse ore, ilha messo a segno il colpo per la difesa, rinforzare il reparto arretrato che ha perso ufficialmente Riccardo Calafiori, passato all'Arsenal.Ile ilhanno raggiunto l'intesa per il passaggio di. Il difensore croato classe 1998, che firmerà un, si trasferisce a titolo definitivo per

Nel pomeriggio sono in programma le visite mediche di Martin Erlic con il Bologna, propedeutiche alla firma del contratto. L'annuncio potrebbe arrivare già in serata, con Vincenzo Italiano che avrà presto a disposizione il nuovo calciatore.