Getty Images

Hummels mette in stand-by il Bologna: torna di moda il Milan

18 minuti fa



Ora che la cessione di Riccardo Calafiori all'Arsenal è divenuta ufficiale, per il Bologna la necessità di trovare un nuovo centrale difensivo diventa fondamentale. Mats Hummels, ex difensore di Bayern Monaco e Borussia Dortmund attualmente svincolato, è il primo nome della lista del ds Giovanni Sartori. Il tedesco, però, ancora non ha dato una risposta all'offerta dei felsinei.



Su Hummels, come riporta La Repubblica, non mancano i sondaggi da parte di altre società, l'ultimo dei quali porta ad un altro club italiano: il Milan che, dopo Strahinja Pavlovic dal Salisburgo, potrebbe aggiungere un ulteriore elemento alla retroguardia di Paulo Fonseca.